Порнопародии на известные телешоу вызвали недовольство каналов

Порноверсии нескольких телешоу были обнаружены на сайте Zaucey. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты нашли на ресурсе в том числе пародию на известное кулинарное шоу Great British Bake Off («Большой британский конкурс на лучший пирог»). Видео было опубликовано под названием Great British Bonk Off («Большой британский секс»).

В нем актриса, исполнявшая роль одной из бывших судей шоу, Мэри Берри (Mary Berry), домогалась до одной из участниц, пока та взбивала яйца. Актер, игравший члена жюри Пола Холливуда (Paul Hollywood), залез под фартук участника.

Представитель канала Channel 4, на котором выходит шоу, заявил о том, что создатели пародии не согласовывали с ними съемки.

Кроме того, на Zaucey опубликована пародия на шоу I'm a Celebrity Get Me Out of Here («Я знаменитость. Вытащите меня отсюда!»), которое транслируется на телеканале ITV, а также порноверсия сериала Bodyguard, показанного на телеканале «Би-би-си».

В ITV заявили, что займутся расследованием в отношении сайта, а также подумают о том, какие действия можно предпринять в этой ситуации. В «Би-би-си» не предоставили комментарии изданию.

Одна из создательниц Zaucey Анна Киран (Anna Kieran) заявила, что видео были сняты, «чтобы повеселиться». «Мы наблюдаем за тем, что происходит в СМИ, и часто черпаем из них вдохновение», — добавила она.

