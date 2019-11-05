Отец спросил у парня дочери о порно и заслужил уважение в сети

Отец пользовательницы Twitter c ником Aleisha прославился в сети после того, как выдал парню дочери список вопросов, часть которых были связаны с порно и отношениями. Об этом пишет The Sun.

Девушка объяснила, что папа вручил ее бойфренду бумагу с вопросами во время знакомства. Документ был озаглавлен «Кандидат на роль зятя».

Многие вопросы в списке касались того, чем парень планирует заниматься в будущем и сможет ли он обеспечить семью. Также отец интересовался тем, какие качества хорошей жены молодой человек видит в его дочери и чем пара любит заниматься вместе.

Кроме того, мужчина попросил потенциального зятя рассказать о его отношении к порно и захотел выяснить, сколько девушек у него было до Aleisha. «Будешь ли ты готов присматривать за моим ульем, пока я буду на отдыхе?» — говорилось в последнем вопросе.

Пользователей сети рассмешил такой подход отца к знакомству с парнем дочери. Они сочли, что мужчина заслуживает уважения. Некоторые отметили серьезный подход отца к делу: он заламинировал список, прежде чем вручить его потенциальному зятю.

Ранее американка Керри Блох (Kerry Bloch) поделилась с подписчиками вопросом, который задал ее 21-летний сын Дэвид, который не говорил больше 15 лет. Женщина не смогла сдержать слез, когда услышала его.

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