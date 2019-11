Телешоу о соревнованиях медведя с человеком разгневало зоозащитников

Организация «Люди за этичное отношение к животным» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) раскритиковала шоу Man vs Bear («Человек против медведя»), которое анонсировал американский канал Discovery. Заявление организации опубликовал Realscreen.

В передаче участники будут соревноваться с медведем-гризли, чтобы проверить свою силу, выносливость и скорость. Среди испытаний будут в том числе перетягивание каната и толкание больших бревен. Съемки шоу пройдут на территории заповедника в американском штате Юта.

Представитель PETA назвал замысел программы «тошнотворным», добавив, что такая передача поощряет использование людьми животных в своих интересах. В организации также отметили, что шоу транслирует опасную идею о том, что человек может контролировать диких животных и приближаться к ним без угрозы для своей жизни.

По мнению сотрудника, животные должны жить в естественной для них среде, а не становиться частью коммерческих проектов. «Когда независимость и безопасность диких животных отходит на второй план, могут случаться трагедии», — говорится в заявлении организации.

Представители Discovery отказались комментировать заявление PETA. Дрессировщики медведей, которые будут участвовать в съемках, сообщили, что двое из трех гризли были взяты с Аляски. Они добавили, что медведи остались сиротами, так как браконьеры убили их родителей. По словам дрессировщиков, медведи бы погибли, если бы люди не спасли их.

Ранее британский телеканал Channel 4 анонсировал новое шоу Meat the Family, героями которого станут семьи убежденных мясоедов. Им будет предложено съесть питомца, с которым они проведут три недели, если за этот срок они так и не откажутся от мяса.

