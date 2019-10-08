Участница шоу про выживание показала разрушительное влияние проекта на ее тело

Участница британского шоу Treasure Island with Bear Grylls Элисса Корриган (Elissa Corrigan) показала, как изменилось ее тело после проекта. Интервью у женщины взял Sun.

Корриган призналась, что из-за хронического недосыпа сосуды в ее глазах полопались, и белки стали казаться розовыми. К тому же ее постоянно кусали мошки, из-за чего у нее на коже образовалось множество мелких шрамов. Они зажили только спустя две недели.

По словам конкурсантки, на острове не было возможности чистить зубы. Она потеряла зубную щетку, к концу проекта ее десны воспалились и начали кровоточить.

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За время пребывания на острове Корриган сбросила 10 килограммов. Создатели шоу подтвердили, что большинство участников проекта потеряли в весе. В общей сложности девять конкурсантов сбросили около 127 килограммов за девять дней.

Это произошло из-за того, что у многих были сложности с нахождением еды. Кроме того, участникам приходилось много плавать и ходить, что сказывалось на массе их тела.

На острове возникали сложности не только с едой, но и с водой. Один из конкурсантов попытался утолить себе жажду с помощью глотка мочи. У других участников такой поступок вызвал отвращение.

В Treasure Island with Bear Grylls известный телеведущий Беар Гриллс вместе с другими 12 участниками должен выжить на острове в Тихом океане в течение месяца. При этом с вертолета на территорию были сброшены 100 тысяч фунтов (8 миллионов рублей). Тот, кто найдет денежный приз, может либо оставить его себе, либо разделить с участниками.

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