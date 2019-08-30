Популярный ведущий оказался при смерти после укуса пчелы

Известному британскому телеведущему Беару Гриллсу (Bear Grylls) потребовалась экстренная помощь врачей после того, как его укусила пчела на съемках нового шоу. Как сообщает Daily Star, у 45-летнего эксперта по выживанию сильная аллергия на пчелиный яд.

Инцидент произошел во время записи одного из выпусков программы «Остров сокровищ» (Treasure Island) для британского телеканала Channel 4 на острове в Тихом океане. По словам хирурга Мано Шанмуганатана (Mano Shanmuganathan), участвующего в передаче, врачи оперативно прибыли к Гриллсу для оказания помощи.

У медиков были опасения, что телезвезда может впасть в анафилактический шок, который способен привести к смерти. В связи с этим врачи приняли решение ввести ведущему эпинефрин (адреналин). Препарат помог Гриллсу, он пришел в себя и смог продолжить съемки.

Гриллс узнал о своей аллергии еще в 2008 году. Тогда пчела укусила ведущего в момент, когда он срезал медовые соты на съемках. Оператор вытащил жало из кожи в районе лба ведущего, однако через несколько часов лицо Гриллса сильно опухло.

В новом шоу Гриллс вместе с другими участниками должен выжить на острове в течение месяца. При этом с вертолета на территорию были сброшены 100 тысяч фунтов (8 миллионов рублей). Тот, кто найдет денежный приз, может как оставить его себе, так и разделить с участниками.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии намерены оштрафовать Беара Гриллса из-за того, что во время путешествия по балканской стране он убил и сварил лягушку.

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