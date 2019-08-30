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Популярный ведущий оказался при смерти после укуса пчелы

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Беар Гриллс

Известному британскому телеведущему Беару Гриллсу (Bear Grylls) потребовалась экстренная помощь врачей после того, как его укусила пчела на съемках нового шоу. Как сообщает Daily Star, у 45-летнего эксперта по выживанию сильная аллергия на пчелиный яд.

Инцидент произошел во время записи одного из выпусков программы «Остров сокровищ» (Treasure Island) для британского телеканала Channel 4 на острове в Тихом океане. По словам хирурга Мано Шанмуганатана (Mano Shanmuganathan), участвующего в передаче, врачи оперативно прибыли к Гриллсу для оказания помощи.

У медиков были опасения, что телезвезда может впасть в анафилактический шок, который способен привести к смерти. В связи с этим врачи приняли решение ввести ведущему эпинефрин (адреналин). Препарат помог Гриллсу, он пришел в себя и смог продолжить съемки.

Гриллс узнал о своей аллергии еще в 2008 году. Тогда пчела укусила ведущего в момент, когда он срезал медовые соты на съемках. Оператор вытащил жало из кожи в районе лба ведущего, однако через несколько часов лицо Гриллса сильно опухло.

В новом шоу Гриллс вместе с другими участниками должен выжить на острове в течение месяца. При этом с вертолета на территорию были сброшены 100 тысяч фунтов (8 миллионов рублей). Тот, кто найдет денежный приз, может как оставить его себе, так и разделить с участниками.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии намерены оштрафовать Беара Гриллса из-за того, что во время путешествия по балканской стране он убил и сварил лягушку.

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