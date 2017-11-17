Беар Гриллс раскрыл секрет розжига костра из жвачки

Путешественник Беар Гриллс стал гостем британского утреннего шоу This Morning и продемонстрировал, как разжечь огонь с помощью упаковки от жвачки и батарейки. Фрагмент опубликован на YouTube-канале передачи.

Гриллс показал, что необходимо взять фольгу от упаковки, сложить ее в нужную форму и прислонить к двум концам батарейки. После этого конструкцию нужно поднести к пуху или вате, и те должны загореться. По словам Гриллса, в экстремальных условиях в качестве предмета для розжига можно использовать комки из пупка.

Эксперимент провели прямо в студии, и, судя по реакции, ведущие оказались крайне удивлены подобному трюку.