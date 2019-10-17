Героев телешоу заставят есть собственных питомцев

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Британский телеканал Channel 4 анонсировал новое шоу под названием Meat the Family, участникам которого будет предложено отказаться от мяса или съесть питомца, с которым они проведут три недели. Об этом пишет The Guardian.

Героями передачи станут семьи убежденных мясоедов. На протяжении трех недель они будут ухаживать за каким-либо сельскохозяйственным животным (ягненком, поросенком, цыпленком или теленком) «как за членом семьи». Если в конце этого срока участники не смогут отказаться от употребления мяса в пищу, им придется съесть питомца.

Представители канала заявили, что в шоу покажут реальный «путь животного из поля в тарелку». Кроме того, в программе будут освещены такие темы, как поведение животных, их интеллект, обращение с ними на фермах и влияние производства мяса на окружающую среду.

Теле- и медиааналитик Вирджиния Моуслер (Virginia Mouseler) назвала новое шоу «самой трансгрессивной передачей года». «Они (создатели шоу — прим. «Ленты.ру») задаются вопросом, как вы можете обнимать свою собаку в то время, как кладете другое животное в духовку?» — отметила Моуслер.

Ранее на телеканале Channel 4 вышло шоу, в котором семья наняла дрессировщицу собак, чтобы та воспитывала их трехлетнего ребенка. С сыном пары обращались как с животным, используя команды и специальное устройство для тренировки собак.

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