Заработавшие на «Своей игре» миллионы долларов игроки захотели больше денег

Наиболее успешные игроки американской телешоу-викторины Jeopardy! (прообраз российской «Своей игры») Кен Дженнингс (Ken Jennings), Брэт Раттер (Brad Rutter) и Джеймс Хольцхауэр (James Holzhauer) посоревнуются друг с другом за новый денежный приз. Об этом сообщает The New York Times.

Все трое известны как рекордсмены телепроекта. Дженнингс сумел выиграть 74 игры подряд в 2004 году, тогда он заработал около 2,5 миллиона долларов. Раттер за время участия в проекте в сумме заработал больше — 4,7 миллиона долларов, но он не выигрывал более пяти игр подряд. Хольцхауэр стал звездой телевикторины в 2019 году, обновив рекорд выигрыша за одну игру. Он выиграл 32 раза подряд и заработал более двух миллионов долларов.

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Согласно условиям особого соревнования между тремя участниками, победителем признают того, кто выиграет три игры подряд. Выпуски будут транслировать с начала 2020 года. У викторины нет ограничений на количество выпусков. Дженнингс, Раттер и Хольцхауэр будут бороться за главный приз в один миллион долларов и звание «величайшего игрока всех времен». Призеры получат по 250 тысяч долларов соответственно.

Jeopardy! — американская телеигра-викторина, в России ее аналогом является «Своя игра». Участники отвечают на вопросы из области общих знаний. Каждый представлен в виде утверждения о предмете, явлении или человеке. Игрок должен понять, о чем или о ком именно идет речь.

Один из участников проекта, Хольцхауэр, ранее раскрыл свой секрет постоянных побед. Профессиональный игрок в карты из Лас-Вегаса пояснял, что техника игры в телевикторине сродни карточным играм. Американец рассказал, что выбирает сначала те вопросы, за которые можно получить больше денег. По его словам, таким образом еще и проще найти специальную категорию, которая удваивает весь заработанный выигрыш.

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