Непобедимый участник «Своей игры» внезапно проиграл

Американец Джеймс Хольцхауэр (James Holzhauer) проиграл в новом выпуске телешоу-викторине Jeopardy! (прообраз российской «Своей игры»), тем самым прервав свою победную серию. Как сообщает New York Post, видеозапись с еще не вышедшим выпуском передачи опубликовали в соцсетях.

В минутном ролике показано, как все участники дают правильный ответ на последний вопрос, в том числе и Хольцхауэр. Рекордсмен не был уверен в правильности своего ответа и сделал маленькую ставку, в результате уступив другой участнице, опередившей его на несколько тысяч долларов. После поражения американец сразу подошел к сопернице и «дал ей пять», поздравив с победой.

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Подлинность видео пока не подтверждена, но и не опровергнута. При этом некоторые посты с роликом удаляются из-за нарушения авторских прав. В эфир новый выпуск шоу должен выйти в понедельник, 3 июня.

Хольцхауэр, профессиональный игрок в карты из Лас-Вегаса, выиграл 32 раза подряд. Всего он заработал более двух миллионов долларов (130,6 миллиона рублей). Если запись окажется реальной, то это значит, что игроку не хватило совсем немного, чтобы побить рекорд другого участника, Кена Дженнингса (Ken Jennings).

Ранее, в апреле, американец раскрыл свой секрет постоянных побед. По его словам, техника игры в телевикторине сродни карточным играм.

Jeopardy! — американская телеигра-викторина, в России ее аналогом является «Своя игра». Участники отвечают на вопросы из области общих знаний. Каждый представлен в виде утверждения о предмете, явлении или человеке. Игрок должен понять, о чем или о ком именно идет речь.

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