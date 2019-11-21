Появившийся на улице «динозавр» заставил прохожих бежать без оглядки

Британский блогер Goubtube разыграл прохожих при помощи человека в костюме динозавра, видео с записью пранка стало вирусным. Ролик был снят на улице в пригороде Лондона и опубликован в Instagram и TikTok.

По сюжету блогер будто в страхе выбегает из-за угла и бросается наутек. Затем оттуда же появляется человек в костюме динозавра, словно преследующий его. На запись попала реакция прохожих — многие в ужасе пытались убежать, у некоторых это заканчивалось падением. Одна из жертв розыгрыша разбросала еду, которую держала в руках.

Популярность к ролику пришла после того, как пользовательница @Zencsss опубликовала его у себя в Twitter-аккаунте. С 20 ноября его посмотрели более 22 миллионов раз, видео получило 1,8 миллиона лайков. «Я смеюсь над этим последние 10 минут», — написала она. Многие отметили, что искренне посмеялись из-за реакции людей. При этом некоторые выразили сомнение, что вид надувного динозавра мог всерьез испугать кого-то.

Позднее человек в таком же костюме появился и в эфире британского телеканала iTV на передаче Good Morning Britain. Он разыграл ведущую прогноза погоды Лору Тобин (Laura Tobin) и ее коллегу Шона Флетчера (Sean Fletcher).

Ранее в сети набрал популярность ролик, снятый в одном из магазинов. На нем женщина разыграла покупательницу, надев ей ведро на голову. При этом ей удалось скрыть, кто это сделал.

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