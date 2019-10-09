Блогер разыграл геймера с помощью беспроводной мыши и довел его до истерики

@yoboyRoyGaming / Twitter

Блогер Чейз Мейсон (Chase Mason) разыграл стримера Джордана Суджиан (Jordan Soojian), используя беспроводную мышь. Видеозапись розыгрыша он опубликовал у себя в Twitter.

Мейсон работал с Суджианом в одном помещении и со своего места видел экран его компьютера. Пока стример отсутствовал, Мейсон подключил свою беспроводную мышь к его компьютеру и мешал ему играть.

Сначала он сдвинул его прицел, из-за чего Суджиан не попадал по врагам. Стример удивился, затем начал громко кричать и ругаться, потом залез под стол. Он предположил, что дело в его собственной мышке, и обратился к ее производителю через Twitter, чтобы решить проблему.

Мейсон продолжал производить действия на компьютере Суджиана. Не зная, что делать, стример встал и возмущенно заявил, что в этом доме сломано все. После этого он снова сел и с печальным видом подпер голову руками. Спустя некоторое время Суджиан догадался, что Мейсон его разыгрывает, и набросился на него с криками.

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