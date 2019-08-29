Хозяин квартиры использовал в ссоре с арендатором Библию и позабавил соцсети

Пользовательница Twitter с ником Rachel Bell рассказала о пранке хозяина ее квартиры, который пытался разыграть девушку с помощью библейской цитаты.

По словам девушки, однажды она обнаружила на дверях своего дома объявление о том, что арендная плата повышается на 10 процентов согласно стихам 18 — 21 из Библии, в которых написано: «А сынам Левия, вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то что они отправляют службы в скинии собрания».

Rachel Bell предположила, что хозяин ошибся номерами стихов и имел в виду 26 стих, где говорится о необходимости платить десятину. Она была возмущена решением лендлорда, так как была уверена в том, что оно противоречит закону.

Девушка решила постоять за себя и объяснила мужчине, почему он не прав. «Нельзя повышать арендную плату во время действия договора. Также по закону вы не можете повышать плату на основании религиозных убеждений. Если вы хотите поднять плату более чем на пять процентов, вы должны предупредить меня об этом за 30 дней», — написала она.

Rachel Bell завершила свое сообщение хозяину библейской цитатой: «Не обманывайтесь: ни …воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют». Мужчина ответил ей, что на самом деле он разыграл ее, а также отметил, что он агностик.

Переписка девушки с хозяином квартиры стала вирусной. Пост Rachel Bell набрал 53 тысячи лайков. Комментаторы предлагали еще более изощренные варианты мести хозяину за его розыгрыш. «Спроси, можешь ли ты отдать плату за квартиру сразу в церковь», — предлагал один из юзеров. «Плати ему чеками с изображением сатаны», — рекомендовал другой.

Ранее пользователи раскритиковали арендатора, который захотел превратить квартиру в тюрьму. Он составил список суровых правил, которым должны были следовать квартиросъемщики.

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