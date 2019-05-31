Хозяин захотел превратить квартиру в «тюрьму» и прослыл тираном

Квартиросъемщица Джессика Мартени (Jessica Marteny) опубликовала список требований, которые выставил ей хозяин квартиры, и разместила его в одной из групп в Facebook, пишет Yahoo News. Строгие правила немало удивили пользователей соцсети.

Несколько пунктов заставили юзеров задуматься о том, а стоит ли Мартени въезжать в это жилье. Хозяин писал, что квартира находится под круглосуточным видеонаблюдением. Кроме того, согласно правилам, девушка не могла готовить еду с 21:30 до 6:00 по будням и с 21:30 до 9:30 по выходным.

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Мартени было отказано в праве приводить гостей. «Если кто-то из ваших друзей зайдет за пределы подъездной дорожки, они будут наказаны за вторжение на чужую территорию», — указано в списке. Во время работы кондиционера или отопления нельзя открывать окна, а если станет холодно, не включать дополнительный обогреватель из-за опасности пожара.

Пользователи возмутились требованиями арендодателя и советовали Мартени не соглашаться на его условия. «Он что, тюремную камеру сдает?» — писал один из комментаторов. Другие недоумевали, как можно следовать таким правилам, если у жильца есть парень или девушка или если арендатор работает по выходным и хочет приготовить себе завтрак рано утром.

Однако некоторые пункты в перечне хозяина показались вполне разумными. Например, автор документа запрещал Мартени употреблять алкоголь и принимать наркотики в доме, а также просил соблюдать чистоту и не трогать чужие вещи. Если же девушка не выплатит арендную плату в срок, ей будет грозить штраф в размере 10 долларов (примерно 650 рублей).

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