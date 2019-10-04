Блогер разыграл фанатов поеданием дельфина на камеру и вызвал у них отвращение

Немецкий блогер с ником Inscope21, на Instagram-аккаунт которого подписаны 1,6 миллиона человек, вызвал негодование своих фанатов тем, что на камеру съел якобы настоящего детеныша дельфина. Об этом пишет Ladbible.

На кадрах видео, которое блогер опубликовал в соцсети, он сначала трогает реалистичное чучело дельфина, лежащее в холодильнике, жарит якобы кусочки мяса животного на сковороде, а затем съедает его.

Многие подписчики Inscope21 были разгневаны таким поведением мужчины и назвали его поступок отвратительным. После шквала негативной критики в свой адрес блогер заявил, что дельфин ненастоящий и был изготовлен на 3D-принтере.

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Он также рассказал, что придумал розыгрыш ради блага животных. «Я не веган, но начал думать о том, что я ем. Люди должны думать о происхождении своей еды и не покупать самое дешевое мясо», — отметил блогер.

Однако далеко не все фанаты поверили в искренность Inscope21. «Ты больной идиот. Почти все виды дельфинов находятся под угрозой. Неважно, настоящий он был или нет, ты полный идиот», — возмутился один из юзеров. «Ты плохой человек», — написал другой.

Некоторые люди встали на защиту блогера, объяснив, что таким образом он привлек внимание к проблеме вымирания дельфинов. «Я не вегетарианка и не веганка, но ваши действия заставили меня задуматься! Зауважала вас!» — заявила пользовательница _diiinaaa_.

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