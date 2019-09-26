Мужчина потроллил ведущего в прямом эфире и рассмешил его

Видео: @GMB / Twitter

Мужчина дозвонился в эфир ведущего радиошоу лидера партии Brexit Найджела Фараджа (Nigel Farage) и рассмешил его шуткой о том, как он стал сторонником выхода Великобритании из Евросоюза. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте передачи Good Morning Britain.

Фарадж регулярно принимает звонки от слушателей его шоу на радиостанции LBC. В тот раз ему позвонил мужчина по имени Марк (Mark). Он признался, что кардинально поменял мнение о Brexit после «важнейшего события» в его жизни.

«Что же это была за важнейшее событие, Марк?» — спросил ведущий, не заметив подвоха. «Лошадь ударила меня по голове», — отметил звонивший мужчина. Фарадж понял, что стал жертвой пранка, но поблагодарил Марка за звонок. Политик рассмеялся, пересмотрев этот момент в телеэфире.

Ведущий отметил, что в передачах с участием зрителей попытки его разыграть происходят регулярно. «В подобных шоу, когда у вас звонок от нового слушателя, ранее не звонившего в эфир, никогда не знаешь, что же будет в итоге. У нас бывают периодически странные или смешные звонки, бывают и юмористы. Это риск, который мы учитываем», — пояснил Фарадж. Он подчеркнул, что считает розыгрыш Марка смешным.

Фарадж известен как ярый сторонник выхода Великобритании из состава Евросоюза, в СМИ его нередко называют «Мистер Брексит» (Mr. Brexit). Бывший член Европарламента, он является лидером партии Brexit. Спустя несколько месяцев после создания новая британская политическая сила на выборах в Европарламент получила 29 мест. Фарадж также регулярно появляется на телевидении в качестве эксперта, ведет собственное шоу на радиостанции LBC.

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