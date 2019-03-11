Ведущие утреннего шоу случайно обсудили в эфире секс и рассмешили зрителей

Ведущие утренней программы This Morning на британском телеканале ITV несколько раз повторили многозначное слово, одно из значений которого является непристойным, и рассмешили этим зрителей, пишет The Sun.

Телеведущие Филипп Шофилд и Холли Уиллоуби разговаривали с актером Джейсоном Айзеком (сыграл Георгия Жукова в «Смерти Сталина») о премьере нового сезона сериала, в котором он снялся. Разговор плавно перетек на тему животных.

Айзек рассказывал, как обнаружил в своей комнате лису и попытался прогнать ее. При этом ведущий несколько раз использовал слово chuffing, которое может трактоваться не только как «пыхтеть», но и как «совокупляться», а также «заниматься анальным сексом на открытом воздухе».

«"Chuffing" означает анальный секс!» — принялись подсказывать ведущим подписчики в соцсетях. «Прекратите повторять "chuffing". Я ору», — умоляли другие.

Зрители начали издеваться над ведущими, вкладывая им в уста выражения со словом chuffing, которое можно трактовать двояко — как цензурно, так и нецензурно.

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