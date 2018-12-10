Борющийся со свободой слова Киселев пропустил в эфир матерщину

Телеведущий Дмитрий Киселев пропустил в эфир своей авторской программы «Вести недели» одно из четырех слов, запрещенных законодательством к употреблению в СМИ. Выпуск от 9 декабря доступен на YouTube.

Нецензурное слово появилось на экране во время рассуждений Киселева о споре Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова об использовании мата в творчестве. Киселев назвал русский мат «национальным ресурсом», который «не стоит расточительно палить без крайней надобности». «Профукаем — потом будем жалеть. Что останется? Дурновкусие», — считает ведущий.

В это время на экране за его спиной виднелась надпись «Культурная страничка, *****», где начало и конец последнего слова не были скрыты какими-либо символами. На это обратил внимание Telegram-канал «Методичка». По закону, СМИ должны маскировать ненормативную лексику таким образом, чтобы не наводить читателя на мысль о том, что за слово зашифровано в тексте, в том числе не публиковать первую и последнюю букву одного из запрещенных слов.

«Мне лично нравится русский мат. Он волшебен. В нем есть колоссальная энергия, загадка и своего рода поэтика. И мне бы уж точно не хотелось, чтобы мат исчез из нашего языка. Даже не представляю себе русского без мата», — заключил ведущий.

В начале декабря матерное слово из уст бывшей участницы «Дома-2» Виктории Бони прозвучало в «Прямом эфире» на «России 1».

В октябре Киселев выступил перед академиками Российской академии образования и попросил определить границы свободы слова и самовыражения. Телеведущий и генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» считает, что диапазон свободы слова в России необходимо сузить.

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