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21:32, 14 июля 2026Мир

В Европе назвали большим позором связанное с Россией требование

Мема: Европе следует заниматься улучшением благосостояния своих граждан, а не русофобией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Европе следует сосредоточиться на улучшении благосостояния своих граждан вместо того, чтобы тратить время на русофобию. Об этом в соцсети X заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Так он прокомментировал требование ряда европейских стран прекратить финансирование спортивных организаций, снимающих ограничения с российских и белорусских спортсменов. По словам Мемы, этот призыв является частью «ненавистнической кампании русофобии».

«Я не помню, чтобы европейская цивилизация так низко опускалась когда-либо в истории. Это еще один момент большого позора: спорт объединяет людей и продвигает универсальные ценности, но здесь, в Европе, мы об этом забыли», — написал он.

Ранее Международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.

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