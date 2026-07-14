Мема: Европе следует заниматься улучшением благосостояния своих граждан, а не русофобией

Европе следует сосредоточиться на улучшении благосостояния своих граждан вместо того, чтобы тратить время на русофобию. Об этом в соцсети X заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Так он прокомментировал требование ряда европейских стран прекратить финансирование спортивных организаций, снимающих ограничения с российских и белорусских спортсменов. По словам Мемы, этот призыв является частью «ненавистнической кампании русофобии».

«Я не помню, чтобы европейская цивилизация так низко опускалась когда-либо в истории. Это еще один момент большого позора: спорт объединяет людей и продвигает универсальные ценности, но здесь, в Европе, мы об этом забыли», — написал он.

Ранее Международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.