Десерт ведущей кулинарного шоу сочли причиной «диабетической комы»

Ведущая британского телеканала «Би-би-си 2» Надя Хуссейн (Nadiya Hussain) удивила зрителей своим новым десертом в выпуске кулинарного шоу «Время есть с Надей» (Nadiya's Time to Eat). Как сообщает Daily Mail, британцы задумались, безопасно ли для здоровья настолько сладкое блюдо.

В своей передаче 34-летняя Хуссейн, известная участием в кулинарных шоу, рассказала о любимых десертах. Помимо шоколадного торта, печенья с конфетами Smarties и торта «муравейник» со вкусом клубничного молочного коктейля она предложила приготовить особую пахлаву.

Хуссейн отметила, что полюбила блюдо после регулярных поездок с семьей на отдых в Турцию. «Эти турецкие сладости — одни из моих любимых. Традиционно пахлаву делают с медом, но я сделаю ее особенно сладкой и липкой, используя "золотой сироп"», — рассказала ведущая в шоу.

Зрителей смутил рецепт десерта. А именно то, что вместо меда кулинар решила использовать похожий по виду и популярный в Британии «золотой сироп». В соцсети они отметили, что такое количество сахара даже для сладкого лакомства чрезмерно.

«Эти рецепты тааакие сладкие. Как-то не по себе от этого выпуска», — отметила одна из зрительниц. Другой пошутил: «Эта пахлава одним своим видом довела меня до диабетической комы». Еще одна юзер посчитала, что даже жители США, любители калорийных десертов, не примут настолько сладкое блюдо.

Ранее в апреле пользователей Facebook взбудоражил кулинарный ролик. В видео был показан рецепт приготовления кордон блю из куриных грудок, однако юзеры увидели в нем сексуальный подтекст.

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