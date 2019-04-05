В видеорецепте куриных грудок зрители разглядели сексуальный подтекст

Пользователей Facebook взбудоражил ролик, опубликованный в кулинарном сообществе Chefclub Network. В видео был показан рецепт приготовления кордон блю из куриных грудок, однако юзеры разглядели в нем сексуальный подтекст.

Для приготовления блюда французской кухни автор видео взял четыре куриных грудки и пару кусочков сыра и ветчины для начинки. Он разрезал филе посередине, затем аккуратно раздвинул края образовавшегося кармана, обмакнул грудки в муку, яйца и панировочные сухари. Внутрь разреза повар уложил кусочки сыра и ветчины, залил получившееся соусом бешамель, посыпал моцареллой и отправил в духовку.

Подписчиков кулинарного сообщества изумил процесс приготовления блюда. Ролик стал вирусным, набрав 35,6 миллиона просмотров и более 208 тысяч комментариев. Самые популярные из них посвящены тому, каким пошлым получилось видео.

«274-й день без секса. Только что сделал вагины из курицы», — пошутила одна из пользовательниц. Другой вспомнил фильм «50 оттенков серого»: «Что за 50 оттенков курицы?! Я чувствую, будто меня скоро навестят полицейские, чтобы проверить историю моего браузера».

«Я недостаточно взрослый, чтобы смотреть такое видео приготовления еды», — заметил еще один комментатор. Другая зрительница призналась, что после просмотра ролика не понимает, голодна она или возбуждена.

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