Американец пытался побороть интернет-зависимость выпеканием хлеба и проиграл

Журналист американского издания Mashable Брайан Коэрбер попытался избавиться от гаджетозависимости с помощью нового хобби. Он начал печь хлеб, однако, когда у молодого человека начало хорошо получаться, эксперимент провалился. Свой опыт он описал на страницах издания.

Коэрбер решил выбрать хобби, которое бы позволило ему максимально абстрагироваться от интернета. Ему казалось, что изготовление выпечки никак не связано с выходом в сеть. Однако с первого же дня интернет требовался ему ежедневно для того, чтобы смотреть рецепты. Прочитав дюжину статей и изучив несколько руководств на YouTube, он решил, что этого достаточно.

Приступая к кулинарному процессу, он понял, что у него нет подходящей муки, и вместо того, чтобы идти в магазин, заказал ее на Amazon. Ему так понравилось собственное творение, что он не смог устоять от соблазна выложить его в Instagram.

After many failed attempts at creating a starter and many grams of flour in the trash I finally made my first loaf of sourdough. Thank you to everyone who listened to me talk about bread for the past month and @leenyteeny for her patience as I made a total mess of the kitchen every day. Also, many thanks to @joshuaweissman and @brad_leone @csaffitz for the helpful tutorials and @limprimerie for making bread so good that even years later I still think about it. #sourdough #bread #naturalstarter #leavin Фото опубликовано @bkurbs

Спустя неделю начинающий хлебопек завел отдельный Instagram-аккаунт, в котором делился достижениями. Он рассчитывал, что сможет привлечь к своему увлечению внимание тысяч пользователей, хотя и понимал, что мало кто будет на него подписываться, если каждый день он будет публиковать только хлеб.

Чтобы развивать свою страницу, Коэрберу пришлось подписаться на уже известных пекарей. Кроме того, в попытке усовершенствовать технику журналист погрузился в специализированные ветки обсуждений на Reddit.

«Я попал в те же самые ловушки, в которые попадают все, когда пытаются показать себя в интернете», — вспомнил Коэрбер. Он подсчитывал лайки и придумывал легкомысленные, но популярные хештеги, не имеющие отношения к его увлечению, чтобы привлечь больше читателей.

«Выпечка хлеба не заставляла меня меньше пользоваться интернетом. Напротив, это заставило меня использовать его больше», — пришел к выводу журналист. Однако экспериментатор пришел и к позитивным открытиям: он обнаружил многочисленное сообщество ремесленников, которые поддерживают древнюю традицию.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!