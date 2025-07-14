Россиянин заманил двух девочек в квартиру и попытался изнасиловать

В Петербурге мужчина заманил девочек в квартиру, напоил и попытался изнасиловать

В Санкт-Петербурге 42-летний мужчина заманил двух девочек-подростков в квартиру, напоил их и попытался изнасиловать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 13 июля в квартире дома №41 на улице Стойкости. Местная жительница позвонила в полицию и рассказала, что мужчина удерживает в квартире несовершеннолетних. Сотрудники прибыли и освободили заложниц.

В больнице выяснилось, что потерпевших пытались изнасиловать. Злоумышленника задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге девушка написала заявление в полицию после того, как ее попыталась изнасиловать толпа мужчин.