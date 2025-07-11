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14:03, 11 июля 2025Силовые структуры

Россиянку попытались изнасиловать толпой в клубе

В Екатеринбурге девушка написала заявление о попытке группового надругательства
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге девушка написала заявление в полицию после того, как ее попыталась изнасиловать толпа мужчин. Об этом сообщает E1.RU.

Девушка рассказала, что ночью 8 июля в клубе к ней подошла группа мужчин и пыталась взять силой. Девушка стала кричать и сопротивляться, ей удалось отбиться. После этого она поехала в отдел полиции для подачи заявления, где ей выдали направление на медэкспертизу.

Сообщается, что одного из мужчин уже задержали.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержали мужчину, надругавшегося над 17-летней девушкой в машине.

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