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10:20, 10 июля 2025Силовые структуры

Автослесарь изнасиловал 17-летнюю россиянку на свидании в машине

В Ленобласти задержан мужчина, надругавшийся над 17-летней девушкой в машине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ленинградской области задержан 30-летний автослесарь, изнасиловавший 17-летнюю девушку в машине. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица»).

По данным канала, преступление произошло в Луге 19 июня. Там фигурант познакомился с пострадавшей в интернете и пригласил ее на встречу. Придя на встречу он применил в отношении девочки физическую силу и изнасиловал в машине у дома на Лужском проспекте. Обо всем узнала мать потерпевшей. 9 июля она написала заявление в полицию. Выяснилось, что фигурант был судим за угон.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области задержали 33-летнего россиянина, подозреваемого в растлении племянницы

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