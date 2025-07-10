Автослесарь изнасиловал 17-летнюю россиянку на свидании в машине

В Ленобласти задержан мужчина, надругавшийся над 17-летней девушкой в машине

В Ленинградской области задержан 30-летний автослесарь, изнасиловавший 17-летнюю девушку в машине. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица»).

По данным канала, преступление произошло в Луге 19 июня. Там фигурант познакомился с пострадавшей в интернете и пригласил ее на встречу. Придя на встречу он применил в отношении девочки физическую силу и изнасиловал в машине у дома на Лужском проспекте. Обо всем узнала мать потерпевшей. 9 июля она написала заявление в полицию. Выяснилось, что фигурант был судим за угон.

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