Российская школьница после восьми лет насилия со стороны дяди обратилась в полицию

В Архангельской области задержали мужчину, восемь лет насиловавшего племянницу

В Архангельской области задержали 33-летнего россиянина, подозреваемого в растлении 15-летней племянницы. Об этом со ссылкой на источник в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, подросток обратилась в полицию и рассказала, что дядя на протяжение многих лет совершал в отношении нее различные действия сексуального характера. Впервые мужчина начал приставать к племяннице, когда той было семь лет.

Ранее в Калининградской области мужчине дали 14 лет за изнасилование соседской девочки.