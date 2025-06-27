Россиянин несколько лет насиловал малолетнюю соседскую девочку и получил срок

В Калининградской области мужчине дали 14 лет за изнасилование соседской девочки

В Калининградской области осудили мужчину за изнасилование соседской девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2022-го по 2024 год 64-летний мужчина у себя дома регулярно совершал насильственные действия в отношении малолетней девочки, которая жила по соседству. Обвиняемый отрицает свою виновность, но предоставленных доказательств было достаточно для вынесения судом обвинительного заключения.

Смягчающими обстоятельствами стали отсутствие судимости, состояние здоровья, участие в боевых действиях, а также государственные награды.

Балтийский городской суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Также суд назначил ему принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее сообщалось, что россиянин использовал телефон в качестве приманки для изнасилования мальчиков.