Россиянин использовал телефон в качестве приманки для изнасилования мальчиков

В Петербурге мужчину приговорили к 16 годам за изнасилование пяти мальчиков

В Санкт-Петербурге мужчину приговорили к 16 годам за изнасилование пяти мальчиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних») УК РФ.

Как установил суд, в период с января по апрель 2024 года злоумышленник под предлогом поиграть на телефоне приглашал к себе в квартиру пятерых мальчиков в возрасте от девяти до 11 лет и совершал против них действия сексуального характера.

Суд приговорил его к 16 годам колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на пять лет, а также взыскал моральную компенсацию в пользу двоих пострадавших в размере 300 тысяч рублей каждому.

Ранее сообщалось, что россиянин семь лет насиловал дочь сожительницы и ее подругу.