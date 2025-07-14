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10:13, 14 июля 2025Экономика

В РЖД собрались резко поднять ряд тарифов

«Ъ»: РЖД хочет резко поднять тарифы на сырье, топливо, кокс и коксующийся уголь
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ОАО «РЖД» предлагает существенно изменить тарифы на ряд грузов, связанных с металлургией, чтобы сблизить стоимость перевозки сырья и металлопродукции. Об этом со ссылкой на материалы к совещанию в Минэкономразвития пишет «Коммерсантъ».

Резко поднять предполагается стоимость перевозки железорудного сырья (плюс 13,5 процента), кокса (плюс 14,5 процента), коксующегося угля (плюс 21 процент). Отдельно компания хочет сделать дороже перевозки в контейнерах (плюс 15 процентов) и порожний пробег (плюс 5 процентов в 2026 и 2027 годах).

Снизить цены на 15,8 процента в транспортной монополии намерены для черных металлов и лома черных металлов, которые входят в третий, самый дорогой класс грузов.

Представитель РЖД подтвердил работу по сближению тарифов на перевозку металлургических грузов разных классов. По его словам, работа направлена на повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок и рост экономической эффективности.

Запланированный рост стоимости передвижения контейнеров он обосновал расходами РЖД на перевод дорогостоящих грузов из вагонов в такой формат в размере 52,2 миллиарда рублей за последние 20 лет. Впрочем, эту меру монополия предлагает внедрить только с 2027 года.

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Что касается движения порожних вагонов, то текущие тарифы позволяют покрыть не более 60 процентов от реальной стоимости процесса. Такая ситуация приводит «снижению экономического потенциала железнодорожного транспорта и неравномерному распределению экономических выгод», заключили в РЖД. В компании подчеркнули, что повышение тарифа на 10 процентов с начала 2025 года года не повлияло на экономику грузоотправителей, что позволяет думать о новом росте.

В НТК предупредили, что инициатива РЖД ударит по угледобывающим компаниям, которые и без того находятся в серьезном кризисе. Источник отмечает, что если тарифы продолжат расти, то экспортеры вообще перестанут грузить уголь из-за зашкаливающих убытков.

Другие собеседники издания уверены, что рост тарифов обязан сопровождаться повышением эффективности РЖД, то есть результатом должно стать увеличение скорости и работа с меньшим парком вагонов.

Ранее в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замгендиректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров рассказал, что строительство третьего этапа Восточного полигона (включает Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали) придется перенести на год или два, потому что в настоящее время на работы не хватает денег.

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