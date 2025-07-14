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10:07, 14 июля 2025Наука и техника

Названы последствия уничтожения комплексов Patriot ВСУ

Коротченко: Уничтожение комплексов Patriot ВСУ ослабляет Зеленского
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Уничтожение пусковых установок и радиолокационной станции из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины еще больше ослабляет украинского президента Владимира Зеленского. Последствия поражения комплексов назвал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с News.ru.

Эксперт подчеркнул, что выбивание военной инфраструктуры Киева — это одна из приоритетных целей, которую решают Вооруженные силы России.

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«Разумеется, уничтожение двух дополнительных установок и радаров еще более ослабляет Зеленского, но, грубо говоря, это не влияет на первоначальные планы. Они озвучены и будут интенсифицированы максимально», — сказал Коротченко.

Ранее в июле эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые используют для ударов по целям на Украине, практически невозможно перехватить при помощи ЗРК Patriot.

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