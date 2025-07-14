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10:09, 14 июля 2025Бывший СССР

ВСУ столкнулись с новыми проблемами в ДНР

Пушилин: ВСУ столкнулись с проблемами с логистикой после взятия ВС РФ Николаевки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с новыми проблемами после взятия российскими военными под контроль Николаевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«После освобождения Николаевки у противника, у группировки (...) теперь очень серьезные проблемы с логистикой, что создает предпосылки для дальнейшего улучшения позиций», — объяснил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что это может привести к завершению боев в Часовом Яре в связи с окончательным взятием города Вооруженными силами России (ВС РФ).

13 июля российские военные взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса и Николаевку в ДНР. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

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