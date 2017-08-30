У просидевших в одиночной камере участников телеэксперимента сдали нервы

Британский телеканал Channel 5 отобрал пять добровольцев, которые согласились провести пять дней без средств коммуникации в изолированных модулях, напоминающих одиночные камеры заключения. Результаты эксперимента были показаны в шоу In Solitary («В одиночке»).

Участников эксперимента обеспечили всем необходимым для поддержания жизнедеятельности: водой, едой в комнате располагалась удобная кровать и туалет. Кроме того, испытуемым предложили взять с собой на выбор три любых предмета, кроме электронных устройств.

Как отмечает The Sun, эксперимент дался его участником намного сложнее, чем они рассчитывали. Так, 28-летняя Шармейн, которая учится на медсестру, выдержала всего четыре часа. Уже на втором часу она почувствовала сильное одиночество и испытала панику. Поддавшись эмоциям, она Шармейн вскрыла письмо от мужа, которое, по условию шоу, должна была прочесть только в середине эксперимента.

Следующим нажал на кнопку выхода нажал ведущий Channel 5 Джордж Лэм, также решивший проверить себя. Он продержался сутки, в какой-то момент накричал на лампу и вышел из эксперимента из-за скуки.

Остальные три участника продержались до конца, однако и они страдали от приступов беспокойства и полной изоляции от общества и сети. Мать-одиночку по имени Сара на нервной почве тошнило, а интернет-зависимый Ллойд, тоскуя, начал разговаривать с камерами, расставленными по помещению. Еще одна участница — блогер Люси — находила успокоение в рисовании.

В комментариях под тизерами реалити-шоу в Twitter зрители изумляются отсутствию выдержки у участников шоу. Некоторые отмечают, что справились бы с заданием намного лучше испытуемых.

«Люди проводят в тюрьме по нескольку лет в тюрьме, а эти не могут выдержать и несколько часов!» — возмутилась одна из пользовательниц. Другой микроблогер отметил, что однажды простоял в пробке дольше, чем Шармейн провела в заточении. А кое-кто заметил, что существование участников эксперимента ничем не отличается от жизни некоторых пенсионеров.