Тысячи россиян согласились на слежку от MDK, «Борща» и «Корпорации зла»

Более 90 тысяч человек подали заявки на участие в реалити-шоу «Пабличные игры», организуемом сообществами MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация Зла» во «ВКонтакте». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе социальной сети.

В первый день поучаствовать в проекте вызвались 50 тысяч человек, ответившие на вопросы чат-бота в одном из четырех пабликов «ВКонтакте».

По итогу кастинга будет отобрано 24 претендента на победу, которым в сентябре предстоит пройти 24 задания. За ними будут круглосуточно следить 100 камер, работающих в прямом эфире «ВКонтакте».

О запуске «Пабличных игр» было объявлено в середине июля. Участником шоу может стать любой пользователь «ВКонтакте», а за финальный отбор кандидатов будут отвечать администраторы сообществ.

Производством «Пабличных игр» занимаются компании Divico и Mastiff — одни из крупнейших производителей реалити-шоу, ответственные за запуск «Каникул в Мексике» и «Топ-модели по-русски».