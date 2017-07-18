Крупнейшие паблики «ВКонтакте» запускают первое онлайн реалити-шоу

Крупнейшие сообщества «ВКонтакте» при поддержке социальной сети запустят собственное реалити-шоу «Пабличные игры». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В шоу сразятся подписчики четырех крупнейших сообществ «ВКонтакте»: MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация Зла». 24 участникам предстоит пройти 24 задания, а 100 камер будут круглосуточно показывать героев в прямом эфире соцсети.

Участником может стать любой пользователь «ВКонтакте»: для этого нужно пройти кастинг с чат-ботом в любом из четырех пабликов. Администраторы сообществ самостоятельно выберут подписчиков, которые будут защищать честь любимых пабликов. Участие в Играх примут и зрители, они смогут влиять на происходящее в шоу с помощью пожертвований.

Производством «Пабличных игр» занимаются компании Divico и Mastiff — один из крупнейших производителей реалити-шоу, ответственный за запуск «Каникул в Мексике» и «Топ-модели по-русски».

«Это первое реалити-шоу, которое полностью пройдёт в социальной сети — его организуют сами паблики. Оно будет и самым технологичным: к примеру, слабейших игроков определит нейросеть. Чем меньше участник находится в кадре — тем выше его шансы покинуть проект. "ВКонтакте" помогает сделать шоу более масштабным: обеспечивает информационную поддержку онлайн и оффлайн и привлекает спонсоров» — отметили в пресс-службе соцсети.