Старейший правитель в мире выдвинулся на новый срок

Президент Камеруна Бийя решил выдвинуться на новый срок в возрасте 92 лет

Президент Камеруна Поль Бийя решил выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок в возрасте 92 лет. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 12 октября 2025 года. Будьте уверены, что моя решимость служить вам соответствует остроте стоящих перед нами вызовов. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия», — написал он, обращаясь к гражданам страны.

Находящийся у власти с 1982 года Бийя является старейшим в мире действующим главой государства. Возможное переизбрание на новый срок позволит ему оставаться президентом почти до 100-летнего возраста.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью баллотироваться в 2028 году на третий срок. Он добавил, что его лозунгом стала бы фраза «Трамп-2028: сведем левых с ума».