Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:12, 14 июля 2025Мир

Старейший правитель в мире выдвинулся на новый срок

Президент Камеруна Бийя решил выдвинуться на новый срок в возрасте 92 лет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Президент Камеруна Поль Бийя решил выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок в возрасте 92 лет. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 12 октября 2025 года. Будьте уверены, что моя решимость служить вам соответствует остроте стоящих перед нами вызовов. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия», — написал он, обращаясь к гражданам страны.

Находящийся у власти с 1982 года Бийя является старейшим в мире действующим главой государства. Возможное переизбрание на новый срок позволит ему оставаться президентом почти до 100-летнего возраста.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью баллотироваться в 2028 году на третий срок. Он добавил, что его лозунгом стала бы фраза «Трамп-2028: сведем левых с ума».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер российский режиссер Александр Митта

    Работавшая с Александром Миттой актриса рассказала об уникальности режиссера

    Известная 60-летняя актриса раскрыла секрет идеальных фото в бикини

    Под Москвой мигранты перекрыли дорогу военному транспорту с грузом для солдат

    В России спрогнозировали охлаждение отношений с США

    В ДНР объяснили действия ВС России в районе Красноармейска

    Американцы собрались перезапустить зерновой терминал в Одессе

    Известную российскую телеведущую экстренно госпитализировали в Москве

    Мужчина получил травму во время педикюра и лишился ноги

    Россиян предупредили о чрезвычайной опасности в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости