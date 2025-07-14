Стала известна сумма призовых «Челси» за клубный ЧМ

Английский «Челси» заработал более 115 миллионов долларов за выступление на клубном чемпионате мира (КЧМ). Об этом стало известно ТАСС.
За весь турнир команда-чемпион получила 115,625 миллиона долларов. Второй финалист, французский ПСЖ, получит 75,625 миллиона долларов.
Накануне «Челси» разгромил ПСЖ в финале КЧМ. Английский клуб одержал победу со счетом 3:0.
Клубный чемпионат мира проходил в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он прошел в новом формате, в турнире принимали участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составил один миллиард долларов.