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10:13, 14 июля 2025Спорт

Стала известна сумма призовых «Челси» за клубный ЧМ

«Челси» заработал более 115 миллионов долларов за клубный чемпионат мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Английский «Челси» заработал более 115 миллионов долларов за выступление на клубном чемпионате мира (КЧМ). Об этом стало известно ТАСС.

За весь турнир команда-чемпион получила 115,625 миллиона долларов. Второй финалист, французский ПСЖ, получит 75,625 миллиона долларов.

Накануне «Челси» разгромил ПСЖ в финале КЧМ. Английский клуб одержал победу со счетом 3:0.

Клубный чемпионат мира проходил в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он прошел в новом формате, в турнире принимали участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составил один миллиард долларов.

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