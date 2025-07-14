В России подростки поставили на колени 17-летнюю девушку за отказ встречаться с мужчиной

В Колмогорово подростки избили 17-летнюю девушку за отказ встречаться с мужчиной

В селе Колмогорово Кемеровской области подростки поставили на колени и избили 17-летнюю девушку за отказ встречаться со взрослым мужчиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

По сведениям российского издания, отвергнутый ухажер, который вдвое старше школьницы, подговорил своих малолетних друзей напасть на нее.

Несовершеннолетнюю поставили на колени и заставили извиняться перед мужчиной. Кроме того, старшекласснице наносили удары ногами по всему телу.

Родители девушки, как утверждает «Инцидент Кузбасс», обратились после случившегося в полицию. Однако, по их словам, правоохранители бездействуют, поскольку у обидчика старшеклассницы есть связи с местными криминальными авторитетами.

Ранее стало известно, что в Первоуральске Свердловской области 12-летнюю школьницу окружили и жестоко избили сверстники.