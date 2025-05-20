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10:46, 20 мая 2025Россия

12-летнюю российскую школьницу окружили и жестоко избили сверстники

Ura.ru: В Первоуральске 12-летнюю школьницу окружили и жестоко избили сверстники
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Подростки в Первоуральске Свердловской области окружили и жестоко избили 12-летнюю школьницу. Об этом стало известно Ura.ru.

Мать пострадавшей россиянки отметила, что на девочку набросились сверстники. «Просто прыгали по ее голове, втаптывали в землю. У нее все лицо было в крови, нос опух», — поделилась женщина.

Учащуюся доставили в больницу. По словам родительницы, удары ее ребенку наносила только одна девочка, остальные же со смехом наблюдали за происходящим и фиксировали все на камеру.

В полиции Первоуральска пока не комментировали случившееся с несовершеннолетней.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки избили и подожгли ровесника у компьютерного клуба. Врачи диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, термический ожог правого плеча.

Его обидчиков объявили в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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