Российские подростки избили и подожгли юношу у компьютерного клуба

В Петербурге разыскивают подростков, избивших и поджегших молодого человека

В Санкт-Петербурге подростки избили и подожгли молодого человека у компьютерного клуба. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, ЧП произошло в Приморском районе у клуба, расположенного на Торжковской улице. Местная жительница увидела происходящее и позвонила в полицию. Она рассказала, что услышала хлопок на улице, после чего на крыльце у заведения она нашла 19-летнего юношу. Его госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, термический ожог пламенем правого плеча.

По информации правоохранителей, пострадавший поссорился с тремя подростками и те напали на него. Один из напавших поджег петарду и бросил в потерпевшего.

Прибывшие на место полицейские изъяли записи с установленных на участке камер видеонаблюдения. Они разыскивают злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Иркутске пострадал из-за нападения подростков с ножом, попытавшись заставить их прекратить резать сиденья в салоне.