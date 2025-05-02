Российские подростки напали на водителя автобуса с ножом

Mash: В Иркутске подростки напали на водителя автобуса с ножом из-за замечания

Водитель автобуса в Иркутске пострадал из-за нападения подростков с ножом, попытавшись заставить их прекратить резать сиденья в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент с водителем по имени Мураз произошел во время рейса. Он заявил, что двое подростков догоняли автобус. Водитель пожалел их и пустил в салон.

«Вместо благодарности те начали творить дичь: пили, мусорили, матерились и портили кресла лезвием», — говорится в сообщении.

После того как Мураз попытался остановить подростков от порчи сидений в автобусе, они на него напали. Водитель, несмотря на полученные ножевые ранения, смог отобрать у них нож и выгнать из автобуса. Несмотря на травмы, он решил не подавать на них заявление.

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