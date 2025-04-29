Российский подросток ударил ножом юношу во время драки

В Санкт-Петербурге подросток ударил ножом оппонента во время драки

В Санкт-Петербурге в школе олимпийского резерва 20-летнего юношу ударили ножом в область груди. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию 28 апреля. Предварительно установлено, что 17-летний подросток поссорился с потерпевшим и во время драки достал нож.

В результате оппоненту потребовалась госпитализация, он находится в состоянии средней степени тяжести. Несовершеннолетнего доставили в отдел полиции для разбирательства, после чего передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ранившего пятерых покупателей во время резни в магазине россиянина отправят на лечение.