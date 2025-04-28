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13:55, 28 апреля 2025Силовые структуры

Ранившего пятерых покупателей во время резни в магазине россиянина отправят на лечение

Устроившего резню в магазине Петербурга отправят на принудительное лечение
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокуратура намерена отправить на принудительное лечение 45-летнего жителя Петербурга, устроившего резню в магазине и ранившего пятерых покупателей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прокурор утвердил постановление о направлении уголовного дела петербуржца в Московский районный суд для применения к нему мер медицинского характера. Ему вменяется покушение на пятерых человек.

Днем 25 октября 2024 года вооруженный ножами мужчина ворвался в гипермаркете на проспекте Космонавтов и стал наносить удары людям. Пятерых он ранил. Его сумели остановить и скрутить сами покупатели.

Задержанный — Юрий Артемьев — в прошлом профессионально занимался фехтованием и тренировал детей, отмечает Telegram-канал Mash.

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