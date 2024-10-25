Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 25 октября 2024Силовые структуры

Покупатели с тележками в Петербурге обезвредили напавшего с ножами и попали на видео

Покупатели гипермаркета в Петербурге обезвредили напавшего с ножом; видео

Покупатели гипермаркета в Петербурге вместе с сотрудниками магазина с помощью тележек и лестницы обезвредили напавшего на людей вооруженного мужчину. Происходящее сняла камера видеонаблюдения, запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как люди давят неадекватного мужчину продуктовыми тележками и стремянкой, заваливают его на пол.

Тем не менее напавший успел ранить от четырех до шести человек. Его задержали подоспевшие полицейские и росгвардейцы.

Нападение на посетителей произошло днем 25 октября в гипермаркете «Окей», расположенном в Московском районе города. При себе у нападавшего было два кухонных ножа. Он мог совершить преступление под воздействием запрещенных веществ.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?

      ФСБ сообщила об аресте готовившего теракт на Ставрополье мужчины

      В Госдуме предложили альтернативу рекордному росту ключевой ставки в России

      Боец «Ахмата» с ребенком на руках жестоко избил жену на улице и попал на видео

      В России отреагировали на нападки Зеленского на генсека ООН из-за саммита БРИКС

      Обвиняемый в расправе над девочками на Урале предлагал взятку силовикам

      Врач рассказала о влиянии чая на психику

      На Украине устроили массовую облаву на публиковавших перемещения военкомов блогеров

      Стало известно об отправке второй группы войск КНДР в Россию

      Овечкина и Ротенберга позвали на Мадагаскар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше