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13:48, 25 октября 2024Силовые структуры

В Петербурге мужчина с ножом устроил резню в гипермаркете. Что известно о нападении?

В Петербурге мужчина напал с ножом на людей в гипермаркете, его задержали

Кадр: Telegram-канал Mash

Посетитель с ножом устроил резню в петербургском гипермаркете «Окей» — в результате нападения несколько человек получили ранения. В настоящее время магазин закрыт, на месте происшествия работает полиция.

Устроивший резню посетитель кричал о ненависти к людям

Как сообщает Telegram-канал Shot, мужчину, напавшего на клиентов гипермаркета «Окей», зовут Юрий А. Ему 44 года, он прописан в доме, который находится недалеко от гипермаркета.

Посетители часто видели его возле гипермаркета в неадекватном состоянии, а 25 октября он пришел в магазин, чтобы приобрести крепкий алкоголь. По предварительным данным, мужчина мог употребить наркотики перед нападением, а в момент самого нападения кричал, что ненавидит людей. Как пишет Telegram-канал Mash на Мойке, нападавший был вооружен двумя ножами.

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

Нападавшего задержал один из покупателей

Мужчину с ножом сумел остановить один из покупателей, который скрутил дебошира. Вскоре на место по тревожной кнопке прибыл экипаж полиции и задержал напавшего на магазин.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ.

В результате атаки на гипермаркет пострадали шесть человек

По предварительной информации, в результате резни в петербургском гипермаркете «Окей» ранения получили шесть человек. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале. Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии.

В то же время, по данным регионального управления СКР, в результате нападения с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы четыре человека.

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В сети появилось видео с места нападения в Петербурге

Между тем в сети появилось видео с места нападения на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге. Запись опубликовало издание Baza. На кадрах один работник магазина смотрит на пострадавших и просит другого принести аптечку, после чего опускается к лежащему на полу человеку и пытается оказать ему первую помощь.

Очевидец рассказал о резне в гипермаркете

Мужчина, напавший с ножом на посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге, сначала кидал в людей бутылки с шампанским, а уже потом схватился за нож. Эти подробности резни привел очевидец нападения, его слова приводит «Фонтанка» в Telegram. Как сообщил россиянин, клиенты магазина в панике разбежались от агрессора, бросив покупки.

Неадекват со входа в магазин начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Начал носиться по магазину. Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив все.

Свидетель нападения
***
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      Владимир Шарапов
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