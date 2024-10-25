Раскрыты данные об оружии изрезавшего людей в российском гипермаркете

Напавший на людей в гипермаркете Петербурга мог быть вооружен двумя ножами

Изрезавший людей в российском гипермаркете мужчина употребил наркотики перед нападением

Начало событий в новости Изрезавший людей в российском гипермаркете мужчина употребил наркотики перед нападением

Мужчина, напавший на людей в гипермаркете в Санкт-Петербурге, мог быть вооружен двумя ножами. Такие данные раскрывает Telegram-канал Mash на Мойке.

Городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.

Как уточняет Telegram-канал Shot, изрезавший людей в магазине мужчина состоял в чатах по помощи украинцам. Его место жительства находится в семи минутах ходьбы от гипермаркета.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленника уже доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Нападение произошло в гипермаркете «Окей», расположенном в Московском районе города. По предварительной информации, шесть человек получили ранения — один из них находится в тяжелом состоянии.