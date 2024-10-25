Врач рассказал о состоянии напавшего на посетителей в российском гипермаркете

ТАСС: напавший на посетителей в петербургском «Окее» находится в остром психозе

Напавший на посетителей и сотрудников в петербургском гипермаркете «Окей» находится в состоянии острого психоза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИИ им. И. И. Джанелидзе Вадима Мануковского.

По данным агентства, Мануковский заявил, что мужчину уже обследовали. Ему сделали компьютерную томографию и взяли все анализы. По словам директора НИИ, первые показатели алкоголь не выявили. Он сказал, что все остальные связанные с токсикологией анализы будут сделаны в течение нескольких часов. Мануковский отметил, что полноценное обследование пациента с психозом занимает два-три часа. Врач уточнил, что сейчас агрессивный гражданин изолирован и находится в специализированном отделении. Он добавил, что у него обнаружены колото-резаное ранение кистей и ушиб головы легкой степени.

Ранее сообщалось, что при себе у злоумышленника было два кухонных ножа. Он мог совершить преступление под воздействием запрещенных веществ.