Напавший на людей в российском гипермаркете оказался в состоянии наркотического опьянения

Shot: напавший на людей в российском гипермаркете кричал, что ненавидит людей.

В Санкт-Петербурге напавший на людей в гипермаркете мужчина кричал, что ненавидит людей. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

Оказалось, что в момент нападения неадекватный мужчина, которого зовут Юрий Артемьев, находился в состоянии наркотического опьянения. Нападавшего удалось остановить благодаря одному из покупателей, который смог скрутить дебошира. На место по тревожной кнопке прибыл экипаж полиции.

В момент нападения он покупал крепкий алкоголь. Посетители часто видели его возле гипермаркета в неадекватном состоянии.

По предварительной информации, в результате резни в петербургском гипермаркете «Окей» ранения получили шесть человек.