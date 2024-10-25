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12:44, 25 октября 2024Силовые структуры

Напавший на людей в российском гипермаркете оказался в состоянии наркотического опьянения

Shot: напавший на людей в российском гипермаркете кричал, что ненавидит людей.

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге напавший на людей в гипермаркете мужчина кричал, что ненавидит людей. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

Оказалось, что в момент нападения неадекватный мужчина, которого зовут Юрий Артемьев, находился в состоянии наркотического опьянения. Нападавшего удалось остановить благодаря одному из покупателей, который смог скрутить дебошира. На место по тревожной кнопке прибыл экипаж полиции.

В момент нападения он покупал крепкий алкоголь. Посетители часто видели его возле гипермаркета в неадекватном состоянии.

По предварительной информации, в результате резни в петербургском гипермаркете «Окей» ранения получили шесть человек.

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      Владимир Седов
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