Мужчина с ножом напал на людей в российском гипермаркете

Мужчина с ножом напал на людей в гипермаркете в Петербурге, ранено 4 человека

Четыре человека получили ранения во время нападения мужчины с ножом в петербургском гипермаркете «Окей». Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, резня произошла в гипермаркете «Окей», расположенном в Московском районе. В результате ранения получили четверо покупателей. Отмечается, что сейчас магазин закрыт, а на месте происшествия работает полиция.

Ранее сообщалось, что Росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом сотруднику магазина в Новой Москве. Все произошло в одном из магазинов на Новофедоровской улице. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и выяснили, что потасовка возникла между тремя мужчинами и кассиром, в результате чего последний получил телесные повреждения. Вскоре злоумышленники, скрывшиеся с места преступления, были задержаны. При досмотре у двоих из них были обнаружены складные ножи.