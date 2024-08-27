Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:44, 27 августа 2024Силовые структуры

Россиянин угрожал ножом кассиру в московском магазине и попал на видео

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом кассиру в магазине

Росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом сотруднику магазина в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как одна из сотрудниц пытается вывести дебошира из помещения магазина. Он ненадолго пропадает, а затем возвращается и начинает угрожать кассиру, размахивая ножом.

Как уточнили в ведомстве, все произошло в одном из магазинов на Новофедоровской улице. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и выяснили, что потасовка возникла между тремя мужчинами и кассиром, в результате чего последний получил телесные повреждения. Вскоре злоумышленники, скрывшиеся с места преступления, были задержаны. При досмотре у двоих из них были обнаружены складные ножи.

Мужчин передали сотрудникам полиции.

Ранее полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину в кубанской гостинице.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Сырский рассказал о замысле операции в Курской области

      Сын Макаревича сыграл в российском фильме про проблему отцов и детей

      Японский лунный модуль SLIM завершил работу

      В ДНР рассказали о возможности взять формирования ВСУ в котел

      Российский хакер похитил у банков почти 170 миллионов рублей и был осужден

      Москвичам пообещали рекордно жаркое 1 сентября

      Врач предупредил о вызывающих мигрень продуктах

      Во Франции оценили возможность помощи России Дурову

      В «Росатоме» договорились с МАГАТЭ о немедленной реакции на агрессию против АЭС

      Верховный лидер Ирана назвал Дурова несчастным молодым человеком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше