Россиянин угрожал ножом кассиру в московском магазине и попал на видео

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом кассиру в магазине

Росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом сотруднику магазина в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как одна из сотрудниц пытается вывести дебошира из помещения магазина. Он ненадолго пропадает, а затем возвращается и начинает угрожать кассиру, размахивая ножом.

Как уточнили в ведомстве, все произошло в одном из магазинов на Новофедоровской улице. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и выяснили, что потасовка возникла между тремя мужчинами и кассиром, в результате чего последний получил телесные повреждения. Вскоре злоумышленники, скрывшиеся с места преступления, были задержаны. При досмотре у двоих из них были обнаружены складные ножи.

Мужчин передали сотрудникам полиции.

Ранее полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину в кубанской гостинице.