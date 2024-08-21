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16:56, 21 августа 2024Силовые структуры

Пьяный мужчина устроил поножовщину в российской гостинице и ранил пятерых

Полиция задержала мужчину, ранившего ножом 5 человек в гостинице Кубани

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину в кубанской гостинице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

В дежурную часть поступило сообщение из гостиницы в станице Голубицкой, где пьяный напал с ножом на нескольких человек. Прибывшие по вызову полицейские обезвредили 53-летнего жителя Рязанской области.

Он ранил двух владельцев гостиницы и трех постояльцев. Все они госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую медпомощь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ему грозит до 12 лет лишение свободы.

19 августа сообщалось, что в Новосибирске суд арестовал мужчину, который напал с молотком на 18-летнего парня, заступившегося за девушку-флориста.

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      Любовь Ширижик
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