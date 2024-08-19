Напавшего с молотком на заступившегося за флориста парня россиянина арестовали

В Новосибирске арестовали на два месяца мужчину, избившего парня молотком

В Новосибирске суд арестовал мужчину, который напал с молотком на 18-летнего парня, заступившегося за девушку-флориста. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Злоумышленник заключен под стражу на два месяца.

По данным РЕН ТВ, 17 августа в одном из цветочных магазинов города злоумышленник подошел к пострадавшему и начал избивать его молотком. Юноша упал на пол, однако мужчина продолжил бить его. На помощь пришли сотрудники соседних киосков и прохожий. Они позвонили в полицию и оттащили фигуранта от потерпевшего. Отмечается, что после молодой человек смог самостоятельно встать. Он написал заявление в полицию и снял побои.

Ранее сообщалось, что в Москве поместили в СИЗО 19-летнего юношу, который в магазине напал с ножом на покупателя.